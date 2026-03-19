福岡県警飯塚署は19日、飯塚市枝国付近の道路上で18日午後9時35分ごろ、徒歩で帰宅中の女性が見知らぬ男から「お金ください」「かわいいね」「何歳？」などと声をかけられる事案が発生したとして、」防犯メールで注意喚起した。男は身長170〜175、30歳くらい、灰色短髪、青色サングラス、デニム生地の黒色上着、青色ズボン、白色スニーカーを着用。シルバー色の自転車乗車の可能性。