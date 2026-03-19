大谷翔平、インスタグラムのフォロワー数が異次元数値ドジャースの大谷翔平投手が、メジャー選手の中で断トツの“数値”を叩き出している。2位のフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）に約4倍の差を付ける異次元の数字。米スポーツ経済メディア「Sportico」が取り上げ、話題となっている。「Sportico」は公式X（旧ツイッター）で、MLBで活躍するスター選手のインスタグラムフォロワーを紹介した。19日時点で1076万人のフ