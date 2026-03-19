県は、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでいずれも銅メダルを獲得した女子フィギュアスケートの中井亜美選手と男子スノーボードハーフパイプの山田琉聖選手に対し、県民栄誉賞を授与する方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。 中井亜美選手は新潟市出身の17歳。小学校まで新潟市で暮らし、現在は千葉県を拠点に活動しています。2月のオリンピックでは、トリプルアクセルを決めて銅メダ