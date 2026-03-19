春のセンバツ高校野球が開幕し、開会式で帝京長岡と日本文理の選手たちが堂々の入場行進を見せました。 聖地・甲子園球場に全国から集まった32校。開会式では名門校が続々と登場するなか、新しいユニフォームに身を包み春夏通じて初めて甲子園の土を踏んだ『帝京長岡』と、12年ぶり6回目のセンバツ出場となる『日本文理』が堂々の行進を見せました。 県勢2校の初戦は、帝京長岡が大会5日目(23日)第1試合で「東北(宮城