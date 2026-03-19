いま気になる話題について街のみなさんにお話を聞いてきました。（宮永キャスター）「まだまだ寒い日は続きますが、太陽の力が日に日に増していますよね。あちらこちらに春の兆しも見つけられるようになりました。さぁみなさんはどんなところに春を感じられるでしょうか」『長い冬もようやく終わりあなたが“春を感じる”のは？』（宮永キャスター）「日常の中で春を感じることは？」（札幌市在住）「ジャンパӦ