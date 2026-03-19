3月17日夕方、新潟市市内にある自宅で、60代の父親を投げ飛ばすなどの暴行をした26歳の男が現行犯逮捕されました。傷害で現行犯逮捕されたのは、新潟市西区小針西に住む無職の男(26)です。男は3月17日午後6時前、新潟市西区小針西の自宅で、口論となった60代男性に対し、投げ飛ばした上、仏壇に置かれた金属製の仏具で頭部を殴打しました。男性は全治不詳のケガをして、新潟市内の病院に搬送されましたが、命に別条はありませんで