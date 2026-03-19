人気ロックバンドの「氣志團」の綾小路翔（49）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。後輩のミュージシャンについて語った。同番組で「音楽業界に、自分のファンだった人は1人もいない」と、自虐気味に切り出した綾小路。「“僕に影響を受けたミュージシャン、1人もいない説”です。会ったことない」と打ち明けると、「かまいたち」山内健司は「“そんなことないですよ”って