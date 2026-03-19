囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２８）と挑戦者・芝野虎丸十段（２６）の第６局が１９日午前９時、千葉県勝浦市の「三日月シーパークホテル勝浦」で始まった。シリーズはここまで、芝野十段が３勝２敗。芝野十段が初の棋聖戴冠（たいかん）を果たすのか、５連覇を目指す一力棋聖が踏みとどまるのかという大一番だ。立会人の山下敬吾九段の