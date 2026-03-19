アメリカ・ホワイトハウスの報道官は18日、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、トランプ大統領が引き続き同盟国に協力を求めていくと明らかにしました。高市総理との会談を前にトランプ大統領の発言が注目されましたが、18日は報道陣の質問に答えませんでした。こうした中、ホワイトハウスのレビット報道官はホルムズ海峡の安全確保をめぐり「大統領はヨーロッパやアラブ・湾岸地域の同盟国と引き続き協議を行う予定だ」と明らかにし