中国の上海に拠点を置くAI開発企業のMiniMaxがAIモデル「MiniMax M2.7」を2026年3月18日に発表しました。MiniMax M2.7は同社初の「自己進化を用いて開発したAIモデル」として位置付けられており、ベンチマークテストではGemini 3.1 Proを超えるスコアを達成しています。MiniMax M2.7: Early Echoes of Self-Evolution - MiniMax News | MiniMaxhttps://www.minimax.io/news/minimax-m27-enMiniMax M2.7 - Model Self-Improvement,