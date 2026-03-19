日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１９日、高市早苗首相が日本時間２０日に行われるトランプ大統領との日米首脳会談に向けて渡米したことを報じた。トランプ大統領は日本を含めて数か国を名指しし、事実上封鎖が続くホルムズ海峡への艦船派遣などの支援を訴えていた。番組では訪米を前に１８日には参院の予算委員会で高市首相は「日本の法律に従ってできることはできるけど、でき