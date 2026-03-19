ネット予約サービスをうまく使ってお得に乗車しよう！早めにネットで予約をすれば最大35%オフにも！？ 事前予約でお得に乗れることも！ きっぷの対面販売を行っているJRのみどりの窓口が続々と閉鎖されているというニュースを聞いたことがあるかもしれませんが、きっぷ購入を窓口ではなくインターネットで行うことが主流になりつつあります。鉄道会社がそれぞれ独自のネット予約サービス（えきねっと、