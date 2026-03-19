骨形成のアクセルとブレーキ！ 骨吸収と骨形成は、骨細胞が出す物質で調整されています。 骨細胞は、骨の新陳代謝を行うための第一段階として、破骨細胞を活性化し、骨芽細胞を休ませる物質、スクレロスチンを出しています。 つまりスクレロスチンは骨形成のブレーキです。 運動などによって骨に刺激が加わると、それをキャッチした骨細胞が、