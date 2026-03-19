オープン戦に復帰したが、なんとも気まずい出演である。【もっと読む】巨人が李承菀コーチ就任を発表も…OBが「チグハグ」とクビを傾げるFA松本剛獲得の矛盾巨人にFA加入した松本剛（32）が、18日に放送された日本テレビの番組に出演。「ファンのみなさまにまずは認めてもらえるように」と新天地で迎えるシーズンへの意気込みを語った。今季の個人的な目標としては「具体的には130本ヒットを打ちたいというところを最低