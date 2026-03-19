去年11月、福岡県久留米市の学童保育所で、職員が男子児童2人の背中をたたき、土下座を強要していたことが分かりました。久留米市は虐待と認定しています。久留米市によりますと、去年11月、久留米市内の小学校にある学童保育施設で、職員がおよそ30人の児童らの前で、男子児童2人の背中をたたいた上、2人の頭を押さえつけて、2分から5分ほど土下座を強要していたということです。2人にケガはありませんでした。翌日、児童の保護者