ＮＹ原油時間外上げ幅縮小、トランプ発言にやや安堵 東京時間11:12現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝97.51（+1.19+1.24%） NY原油先物は上げ幅を縮小、一時100ドルにまで上昇した。 トランプ米大統領の「イスラエルによるサウスパースへの攻撃は今後行われない」との発言にやや安堵。ただ、イランが再びカタールのエネルギー施設を攻撃すれば米国は報復すると警告