トランプ発言でややドル売り、ドル円159.50円台に軟化 トランプ米大統領の発言にドル売りで反応、原油先物は上げ幅を縮小。米株先物は下げを縮めている。ドル円は159.55円付近まで一時下落した。 トランプ米大統領の「イスラエルによるサウスパースへの攻撃は今後行われない」との発言にやや安堵。ただ、イランが再びカタールのエネルギー施設を攻撃すれば米国は報復すると警告。イランも自国に攻撃あれば