アジア株下落、米イラン戦争終結困難に香港は中東情勢とタカ派FOMCのダブルパンチ 東京時間11:19現在 香港ハンセン指数 25632.20（-393.22-1.51%） 中国上海総合指数 4035.66（-27.33-0.67%） 台湾加権指数 33959.51（-389.07-1.13%） 韓国総合株価指数 5804.73（-120.30-2.03%） 豪ＡＳＸ２００指数 8501.90（-138.73-1.61%） アジア株は全面安、イランとイスラエル双方のエネルギ&