トランプ米大統領イスラエルがサウスパースへの攻撃をこれ以上行わないと約束した トランプ米大統領はイスラエルがイラン南部サウスパースへの攻撃をこれ以上行わないと約束した。もし、イランがカタールを再度攻撃すれば米国は報復する。同ガス田を全面的に爆破すると警告。 トランプ氏はイランの将来に及ぼす長期的な影響を考慮し、このレベルの暴力と破壊を容認したくはないとしている。