１７日、黒竜江北大荒農業友誼分公司第２管理区の水稲育苗施設。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／徐宏宇）【新華社ハルビン3月19日】中国黒竜江省の農業企業、北大荒農墾集団の各生産部門は、春の農作業の時期を逃さず、準備を進めている。畑作地域では種子や肥料の手配、水田地域では種もみの準備や苗床の整備など、農地の至る所で活気ある光景が広がっている。１６日、黒竜江北大荒農業八五六分公司の水稲集中育苗拠点