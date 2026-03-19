元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレス（51）の妻・美保さんが18日、自身のブログを更新。10歳の長男・剣持（けんじ）くんの成長についてつづり、その大きな変化に驚きを明かした。【写真】たくましい！筋肉を見せる長男・剣持（けんじ）くん美保さんは、ラミレス氏と2015年4月に結婚。ダウン症であることを公表している長男、8歳の次男・寿凛（じゅり）くん、6歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、3歳の三男・杏気（