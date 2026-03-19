俳優の原菜乃華が19日、都内で行われた『デルモンテ ピュレフルーツ 大都会のピュルーツ狩り』開園式に登場した。【全身ショット】顔が小さすぎる！真っ赤なワンピースが似合う原菜乃華ピュレフルーツのCMキャラクターの原は、りんごをイメージした真っ赤な衣装で登場。六本木ヒルズに出現した「ピュレフルーツ」“農園”を舞台に、木からもぎ取る『ピュルーツ狩り』を体験した。ももやぶどうが好きだという原は「フルーツ大