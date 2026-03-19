米ワシントンのホワイトハウス（共同）【ワシントン共同】ロイター通信は18日、トランプ米政権が対イラン軍事作戦の拡大に向け、数千人の米軍の追加派遣を検討していると伝えた。イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保が主要任務の一つで、イラン沿岸に展開する可能性も取り沙汰されており、米軍は次の段階の作戦に備えているという。米政府高官の話としている。米政権は11月に中間選挙を控え、国