ダチョウ倶楽部の寺門ジモンが19日、東京・上野恩賜公園の噴水広場で行われた『うえの桜フェスタ2026』開花セレモニーに登場した。【写真】らしさ全開！自虐を交えつつ会場を盛り上げる寺門ジモン同フェスタの“応援ゲスト”を務めるジモンは、歓声を浴びて登場すると「うれしいですよ！僕も何年かやらせてもらってますけど、楽しい！そして、いろんな人の思いが乗っているんですよ。食べ物も全国からおいしいのがいっぱいあっ