メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手がオープン戦で初登板。会心のピッチングを披露しました。3年ぶりに「開幕二刀流」を目指す大谷選手が、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）での戦いを終え、オープン戦に登板。初回は、わずか5球で、三者凡退に抑える完璧な立ち上がりとなった。2回以降も、ストレートで空振り三振を奪うなど、緩急を織り交ぜたピッチングを見せます。大谷選手は5回途中までを投げ、打たれたヒッ