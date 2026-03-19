春の彼岸に合わせ、墓や仏壇に供える造花の彼岸花づくりが羽後町で盛んに行われています。束ねた色紙を広げ幾重にも重なる花びらを表現した色とりどりの造花の彼岸花。羽後町の農家、藤原恵美子さんは10年ほど前から造花の彼岸花づくりを行っています。3月でも多くの雪が残る羽後町では、かつて春の彼岸に供える生花が手に入りにくかったため、木や紙などで作った造花を彼岸花として墓前などに供える風習があります。藤原恵美子さ