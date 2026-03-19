【第13話】 3月19日 公開 第13話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月19日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第13話「ギルドマスター」をヤンマガWebで無料公開した。 第13話では、ヤーヌスがギルドマスター・ヴァネッサと再会。2人はどうやら旧知の仲のようで……。 ヤンマガWeb「再会の勇者」のページ