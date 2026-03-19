JR東日本とJR西日本が2026年5月に運転する、大宮駅での乗り換えが不要な団体専用臨時列車「つながる北陸」号。盛岡・仙台などの東北エリアから金沢・福井など北陸へシームレスに移動できるとあって、各旅行会社から発売された専用ツアーは軒並み人気となっています。2泊3日で楽しむ魅力的な北陸ツアーの中には、まだ予約可能なプランが存在します。今回は、各社の予約可能な厳選プランと、最新の空き情報レポートします。乗り換え