レダックスがしっかり。１８日の取引終了後に、保有する仙台市泉区の土地を親会社レダグループホールディングスへ売却したのに伴い、２６年３月期に固定資産売却益約２億４０００万円を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、同件が業績に与える影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS