3月19日（現地時間18日）、シカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでトロント・ラプターズと対戦した。 ブルズはジョシュ・ギディー、トレイ・ジョーンズ、マタス・ブゼリス、レナード・ミラー、ジェイレン・スミスが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は10試合連続でベンチ入りした。 試合開始から0－8のランを許す苦しい立ち上がり。ギディーとミ