「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１１時現在で、マクセルが「買い予想数上昇」で４位となっている。 同社が１月３０日に発表した２６年３月期第3四半期累計（４～１２月）の連結決算は、売上高が前年同期比０．７％増の９６２億９９００万円、経常利益が同９．８％増の７８億２４００万円だった。９カ月では増収増益となった一方、１０～１２月期では２ケタ減益と苦戦