住友金属鉱山が急落。株価は前日に比べ７％を超す下落となった。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で金先物４月物は１８日、前日比１１２．００ドル安の１トロイオンス＝４８９６．２ドルと大幅下落した。時間外取引では４８００ドル前後まで値を下げ、２月上旬以来、約１カ月半ぶりの水準に売られた。１８日に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が発表され、政策金利は据え置かれたが、パウエル米連邦準備