アウンコンサルティングが続伸している。１８日の取引終了後にタイ向けの越境マーケティング支援を強化すると発表しており、好材料視されている。 タイ最大級のオンラインコミュニティサイト「Ｐａｎｔｉｐ（パンティップ）」を活用した広告展開の支援を強化するという。タイは東南アジアの中でもインターネット利用率やＳＮＳ利用率が高く、日本企業にとって重要な市場の一つとされている。同社では今回、Ｐａ