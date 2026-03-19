・リガクＨＤが逆行高、キオクシア業績絶好調で恩恵享受しＨＢＭ関連特需にも期待 ・ＩＮＰＥＸが逆行高で連日の最高値更新、時間外でＷＴＩ価格は一時１００ドル乗せ ・商船三井が地合い悪に逆行し３連騰、エリオット声明が先高期待を喚起 ・東京機が一時Ｓ高、訴訟関連収入の計上で２６年３月期最終利益予想を上方修正 ・リボミックは急反発、米国での特許査定を材料視 ・夢展望が急伸、サンリオの「クロミ」とのコラボ商品