リガク・ホールディングス＝全体リスクオフ相場に逆行し続伸。Ｘ線分析装置で世界屈指の競争力を有するが、最先端半導体向けなどの製造工程で高水準のニーズがある。ＡＩデータセンター向け記憶装置（ストレージ）として需要が沸騰しているＳＳＤ用ＮＡＮＤメモリーや、ＧＰＵとセットで配置される計算用保存メモリーＨＢＭ（高帯域幅メモリー）向けで、同社の商品競争力は極め