株式会社焦点工房は、DJ-Opticalの交換レンズ「NyctaLux 50mm f/1.0」ブラックアルマイトを3月19日（木）に発売した。希望小売価格は税込17万2,000円。 ライカMマウントに対応した大口径MFレンズ。レンズ職人として30年の経験を持つ鋳鏡師‐DJ氏が設計した。名称の「NyctaLux」は、ギリシャ神話の夜の女神「Nyx」と、光を意味する「Lux」を組み合わせた造語。その名の通り「夜の光＝夜神」を捉えるための1本として誕生したとい