ブルックリン・ネッツ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年3月19日（木）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 92 - 121 オクラホマシティ・サンダー NBAのブルックリン・ネッツ対オクラホマシティ・サンダーがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリ&