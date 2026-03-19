インディアナ・ペイサーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年3月19日（木）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 119 - 127 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがゲインブリッジ・フィールドハウス（India