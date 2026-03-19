有限会社CACICAは、ULYSSES（ユリシーズ）ブランドの「GR IV用ボディスーツ」を3月に発売した。価格は1万8,700円。ダメージ加工のイタリア産ベジタブルタンニンレザーを使用している。 1枚革で“折り紙のように”カメラを包み込んで装着するケース。3カ所のホックを使用して固定する。「RICOH GR IV」専用設計となっており、GR IIIなど前世代モデルには使用できないという。 ダイヤル、レ