ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年3月19日（木）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 124 - 109 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ロサンゼルス・クリッパーズがスムージー・キング・センター（Ne