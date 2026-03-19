「牛乳が飲みきれない…」を解決！賞味期限19日＆キャップ付きで便利になった「森永おいしい牛乳」【画像で見る】賞味期限4日延長！使いやすさも向上「森永おいしい牛乳」シリーズ毎日の食卓に欠かせない牛乳。でも、せっかく買ったのに賞味期限内に使い切れず、困ったことはありませんか？そんな牛乳の「賞味期限切れ」問題を解消してくれる、心強い味方が登場しました！それが、今回リニューアルしてさらにおいしく、便利にな