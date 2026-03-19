「お財布がピンチ」のお助け食材！安くて食べごたえ満点、厚揚げのおかず2選【コスパ食材のおかず】【画像で確認】コスパ食材の組み合わせで「栄養たっぷりメインおかず」バリエ13品いろいろあって今月はお財布が大ピンチ！そんなときは、リーズナブルなのに高タンパクで栄養価が高く、しっかりとした食べごたえもある、厚揚げを料理のメインにしてみませんか？コスパ野菜をプラスすれば、さらに栄養バランスがととのったおい