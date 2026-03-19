アメリカ・イラン間の戦争が長期化するなか、ドナルド・トランプ米大統領が同盟国に対してホルムズ海峡の安全保障における負担分担を迫っており、波紋が広がっている。韓国政府や政治界はひとまず慎重な姿勢を維持しているが、一部ではより積極的な対応が必要だとの主張も出ている。【注目】トランプ氏と高市首相、韓国で人気なのは？日米中露トップ好感度調査トランプ大統領は3月18日（現地時間）、SNS「トゥルース・ソーシャル」