ASUS JAPANは3月16日、シンプルでデザイン性も重視した一体型PC「ASUS V400 AiO（V440VAK／V470VAK）」で新しいスタンドデザインとHDMI入出力機能を備えた2製品6モデルを発売した。カラーはブラックとホワイトの2色。●オフィスの有無、CPU異なるバリエーションなど追加 ホワイトはオフィシャルストア限定新製品は、インテル Core 7 プロセッサー 240H、またはインテル Core 5 プロセッサー 210Hと23.8インチディスプレーを搭