レゴジャパンが、「ナイキ（NIKE）」とのコラボレーション新作「Nike Air Max 95 x レゴ®セット」を発売する。3月19日に全国のレゴ®ストアやレゴ®認定販売店ベネリック レゴ®ストア 楽天市場店、レゴランド®・ディスカバリー・センター東京、レゴランド®・ディスカバリー・センター大阪で予約販売を開始し、3月28日からレゴランド®・ジャパン・リソ