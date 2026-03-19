【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲葉浩志（B’z）がデザイン監修を手がけたバイク用ヘルメットが、発売されることが決定した。 ■稲葉浩志自身もバイクを楽しむライダーのひとり このたび発売が決定したのは、ヘルメットメーカーSHOEIの商品「Glamster」（グラムスター）と「J・O+」（ジェイオー・プラス）をベースとする2種。 稲葉自身もバイクを楽しむライダーのひとり