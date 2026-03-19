【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の的野美青が『週刊少年チャンピオン』16号にて、表紙&巻頭グラビアに登場する。 ■パジャマ姿でまどろむシーンも！ 最新シングル「The growing up train」でもフロントメンバーを務めるなど、グループ屈指の人気メンバーとなった櫻坂46の的野美青がWC3度目の登場。 パンツスタイルでクールな横顔を覗かせるシーンから、パジャマ姿でま