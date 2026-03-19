淺沼組 [東証Ｐ] が3月19日昼(11:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の43.5円→45円(前期は41円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の最重要施策の一つとして考え、それを実現するため、将来の事業展開に必要な新技術を開発しつつ、会社の競争力の維持強化に努め、業績に裏付けられた成果配分を行うことを基本方針として