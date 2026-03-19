19日前引けの日経平均株価は反落。前日比1363.46円（-2.47％）安の5万3875.94円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は53、値下がりは1508、変わらずは24と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均マイナス寄与度は256.71円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が152.42円、ＳＢＧ が125.95円、東エレク が62.17円、信越化 が36.77円と並んだ。 プラス寄与度