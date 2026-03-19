19日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数249、値下がり銘柄数1168と、値下がりが優勢だった。 個別では東京機械製作所、明海グループが一時ストップ高と値を飛ばした。大成温調、スターシーズ、チムニー、クリヤマホールディングス、日本ピグメントホールディングスなど18銘柄は昨年来高値を更新。木村化工機、ナガオカ、ＡＩメカテック、岡野バルブ製造、玉井商船は